مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع في إقليم هيران...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 4 سبتمبر الجاري، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف شاحنات لنقل البضائع في إقليم هيران وسط الصومال، مما أسفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

كما تؤكد على تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.