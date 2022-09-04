الجيزة: تطوير 700 شارع وتنفيذ 7 محاور مرورية عملاقة

جدة - نرمين السيد - وأشار راشد إلى أن المحافظة تشهد تطويرا شاملا لعدد من المستشفيات لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتى تضم مستشفيات بولاق الدكرور وشبرامنت المركزى وصدر العياط وأم المصريين.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ الممثلين عن دوائر الهرم وأكتوبر والواحات البحرية والطالبية والعمرانية والجيزة والدقى والعجوزة وبولاق الدكرور، والذى ثمن خلاله المحافظ التعاون القائم بين الجهاز التنفيذى والتشريعى والذى أسفر عن إنجاز عدد من المشروعات الخدمية ساهمت فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء وجه محافظ الجيزة الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الدائم للمشروعات المنفذة على أرض الجيزة لتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن يد التطوير تصل لكل القطاعات بالمحافظة، لافتا إلى أن قطاع الطرق شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من تطوير حوالى 700 شارع، بجانب أنه جار العمل على تنفيذ 7 محاور مرورية عملاقه والتى تعد شرايين مرورية ستساهم فى تغيير الوجه الحضارى وتيسير الحركة المرورية بالجيزة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتشجيع الاستثمار وتفتيت التكدسات المرورية بالبؤر الساخنة.

وخلال اللقاء وجه محافظ الجيزة بإعداد دراسة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لبحث مدى إمكانية إلغاء الانتظار السطحى بشارع ترعة الزمر نطاق حى العمرانية على جانبى الطريق لمحور الفريق كمال عامر وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، خصوصا مع توفير عدد كاف من أماكن وساحات الانتظار أسفل المحور لخدمة قاطنى المنطقة والمترددين عليها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن قطاع التعليم جاء على رأس أولويات أجندة عمل المحافظة، فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكداً أن العام الدراسى الجديد سيشهد دخول مدارس جديدة وتوسعات الخدمة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وقد وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تدعيم حى بولاق الدكرور بمدرسة ثانوى تجارى نظراً لاحتياج القطاع لذلك انطلاقا من خطة المحافظة نحو التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وفقا لاحتياجات كل منطقة والكثافات الموجودة بها، مؤكدا أن المحافظة تسعى جاهدة للعمل على توفير قطع أراض لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء شدد محافظ الجيزة على هيئة النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بعدم السماح للمحال التجارية بالقاء المخلفات علي الأرصفة والجزر الوسطى وتوقيع الغرامات المقررة على المخالفين طبقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الحملات المرورية بالتعاون مع جهاز السرفيس على مركبات التوكتوك وسيارات السرفيس غير المرخصة والتى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية لتحقيق الانضباط بالشارع.

وشهد اللقاء أستعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وقد أعرب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة ساهمت فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وبحضور النواب إيهاب منصور ومحمد الحسينى ومحمد على وذكى عباس وحسام المندوه ومحمود توشكى وعمر زايد وعمرو القماطى وعمرو القطامى ومحمد عمارة ومحيى حافظ وأحمد الشرانى ووليد المليجى وابتهاج الطوخى وهند رشاد ونشوى الشريف ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديرى المديريات الخدمية.