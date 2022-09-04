إزالة 1214 حالة تعد على أراضى الدولة بمراكز المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الــ20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بإزالة 1214 حالة، والتى استمرت فى الفترة من 13 أغسطس وحتى 1 سبتمبر الجارى بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





وفى هذا السياق، استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أنه تم إزالة 1191 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 66490 مترا مربعا، و23 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 3 قراريط و22 سهما، مؤكداً استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز فى تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكل أشكالها. ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحاً عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدى عليها.

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