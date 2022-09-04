المحافظ يستقبل الأم المثالية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نجلاء محمد الخضرى، الحاصلة على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من رئيس الجمهورية، لحصولها على المركز الأول كأم مثالية على محافظة القاهرة بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى.





وأكد محافظ القاهرة على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وحرصه على تمكينها فى كل المجالات لإيمانه بأن المرأة المصرية هى صمام أمان المجتمع وقدرتها على تحمل المسؤولية. وأشار محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمرأة تقديرًا لما تقدمه من مواقف وطنية فى بناء المجتمع.

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