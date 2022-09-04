مشروع «مودة» يطلق حزمة برامج تدريبية دامجة بمراكز الشباب فى 10 محافظات

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه من خلال التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، أطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" حزمة برامج تدريبية دامجة بمراكز الشباب على مستوى 10 محافظات وهى "القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - الفيوم - الدقهلية - أسيوط - سوهاج - قنا - البحر الأحمر - أسوان" كمرحلة أولى.





وأضافت -فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد- أنه جرى تنظيم دورات لإعداد كوادر شبابية من المحافظات المذكورة كمدربين على تنفيذ الدليل التدريبى التفاعلى الدامج والذى تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، حيث تم إعداد 98 مدربا ومدربة منهم 10 من الأشخاص ذوى الاعاقة.

وكشفت مدير مشروع "مودة "، أنه منذ إطلاق المشروع للمرحلة التنفيذية للتدريبات داخل مراكز الشباب بالمحافظات المذكورة، بلغ إجمالى الدورات المنفذة 47 دورة تدريبية تفاعلية استفاد منها حتى اليوم 668 شابًا وفتاة، بنسبة مشاركة 67٪؜ للإناث و33٪؜ للذكور، مع الاهتمام بالمشاركة الفعالة للشباب والفتيات من ذوى الإعاقات المختلفة.

وتناقش الورش التدريبية خلال 3 أيام عمل القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية من الزواج وأهدافه، وأهم المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة، كذلك المهارات المختلفة التى تساعد المقبلين على الزواج لتأسيس كيان أسرى سوى مثل مهارات الحوار والتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات.

كما تتناول الورش أنشطة حول العنف الأسرى وأسبابه وطرق مواجهته، بالإضافة لأهم أساليب وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، والآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة، وأهمية إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.