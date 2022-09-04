جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابى، الذى استهدف شاحنات لنقل البضائع فى إقليم (هيران) بوسط الصومال، ما أسفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.





وعبرت مصر، حكومةً وشعباً -بحسب بيان لوزارة الخارجية- عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوى الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين. وشددت مصر على تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.