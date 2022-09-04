انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022: هنولع هنولع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 على الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية، موضحة أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.