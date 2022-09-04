انت الان تتابع خبر عاجل – وزير الإسكان يعلن عن القرار السعيد بخصوص مشروع سكن لكل المصريين- شوف الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، قراراً جديداً خلال الساعات الماضية بشأن مشروع سكن لكل المصريين في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح الجزار، أن الوزارة تواصل عملية تنفيذ عدد من الوحدات السكنية والإدارية داخل مشروع سكن لكل المصريين في الفترة الحالية، مشيراً أنه هذه الأعمال تأتي في خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل الشرائح الاجتماعية.

وأضاف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن عدد الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها حوالي 5208 وحدة والوحدات الإداية تبلغ 120 وحدة، موضحاً أن هذه الوحدات سوف تقع مباشرة على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحى جاردينيا ومحور الجزيرة، علاوة أنها سوف تكون كاملة التشطيب.