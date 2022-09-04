انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي تعلن بدء تنفيذ قرار هام بخصوص تقديم طلاب شهادات المعادلة للجامعات الأهلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور عن بدء فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة سواء كانت العربية أو الأجنبية للعام الدارسي المنصرم 2021-2022، اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

وأوضحت التعليم العالي أن فتح باب التقديم للجامعات الأهلية سوف يظل مفتوحاً أمام طلاب شهادات المعادلة حتي يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022، مشيرة إلي أنه يجب على الطلاب التوجه مباشرة إلي هذه الجامعات البالغ عددها 12 جامعة في الكثير من مناطق جمهورية مصر العربية لإتمام عملية واستكمال عملية التقديم.

وأشارت الوزارة أن الجامعات الأهلية الجديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية وسوف يتم بدء الدارسة فيها بداية من العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق في 1 أكتوبر القادم.