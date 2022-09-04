وزير القوى العاملة: نعمل على تقديم خدمات لائقة للمواطنين

ووجه "الوزير" بدور أكبر وفعال، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظات بشكل لائق، وإعادة الثقة بين مديريات الوزارة والمواطن، وتقديم مقترحات مكتوبة وعاجلة بشأن تطوير الأداء فى تقديم الخدمات، خاصة فى ملفات: "القوى الوظيفية"، والعمالة غير المنتظمة، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص عمل حقيقية، والنهوض بملف التدريب المهنى والفنى، وبوحدات التدريب المتنقلة، لتقديم عمالة مدربة لسوق العمل، وكذلك المشاركة فى كافة المفاوضات الجماعية داخل المصانع والشركات بشكل متوازن، من أجل المزيد من الاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
وفيما يخص التفتيش، شدد الوزير على وضع المنشآت كثيفة العمالة كأولوية فى خطة عمل المفتش لتأمين أكبر قدر من العمالة المصرية وتحقيق بيئة عمل آمنة، وطلب مديرى المديريات إجراء تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بعمل المفتشين لوضع الضوابط اللازمة فى عمل المفتشين.
واستمع الوزير لكافة المقترحات المقدمة من مديرى المديريات لتطوير الآداء، فضلا عن المعوقات والمشكلات التى تقابلهم أثناء العمل، ومناقشة الحلول المناسبة لتلك المشكلات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
حضر اللقاء من ديوان عام الوزارة، إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى للوزير، وخالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وسهير أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومجدى عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنال عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل، مدير الإدارة العامة لشئون المديريات.
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