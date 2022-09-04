وزير الإسكان: جولات ميدانية بالمشروعات الجارية بـ7 مدن جديدة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الإسكان، ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية بالمواقع وتذليل أى عقبات وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة فى التنفيذ.

وفى ذات السياق، تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى 33، حيث تابع أعمال الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والزراعة وتنسيق الموقع ومنظومة الطرق الداخلية بالحى، وأعمال استكمال عمارات الإسكان الاجتماعى لـ 21 عمارة بواقع 504 وحدات سكنية بالحى 12 تمهيداً لتسليمها كاملة المرافق، والأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة "إسكان اجتماعى"، ضمن المرحلة الرابعة شرق حى الأندلس بالحى 16 بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، حيث تابع جميع الأعمال داخل المشروع وكذا المدارس والحضانات والأسواق والوحدات الصحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع من طرق وزراعة.

وتفقد المهندس أحمد عمران، مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية بالحى 29، لمتابعة إنشاء المحطة بطاقة 12500 متر مكعب، التى تخدم المرحلة الخامسة وبها الأحياء (28 ، 29 ، 30) بتكلفة 250 مليون جنيه تقريبا، ومشروع محطة المياه بطاقة 600 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة مليار و150 مليون جنيه، وستقوم بتغذية مدن العاشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات محطة الصرف الصحى الصناعى رقم 4 وخط 900 والتى تخدم المنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، ومنطقة المطورين الجنوبية وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد المهندس أحمد عمران، تعديل مسار خط المياه 1200مم المغذى لمدينتى بدر والعاصمة الإدارية، حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحيين الأول والثانى بالمدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بطريق الداير للخدمات بالحي الثانى، حيث تم تطوير الطريق من حارة واحدة باتجاهين بعرض 12 مترا ليصبح حارة لكل اتجاه بواقع 10 أمتار لكل حارة وجزيرة وسطى بعرض مترين، ويخدم الطريق قطع الأراضي السكنية ومناطق الخدمات بمركز الحى الثانى، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع 80 % وذلك بقيمة استثمارية 74 مليون جنيه.

ووجه المهندس عمار مندور، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطنى الحى الثانى، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الكهرباء – الطرق – المرافق) للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذى يليق به بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد المهندس عمار مندور، اصطفاف الشركة المتخصصة لأعمال نظافة الحى الثالث، بحضور مسؤولى الجهاز والشركة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بالحى السابع ومنطقة 222 بمركز المدينة "إسكان اجتماعى"، كما تم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشروعات الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.

وقام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمشروعات الإسكان الجارية بالمرحلة الخامسة بحى الفردوس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتى تحتوى على 100 عمارة بواقع 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة و5 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة.

وقامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، والمهندس أحمد عبدالجابر، نائب رئيس الجهاز، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع 86 عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين بموقعى 1 و 2 بإجمالى 2064 وحدة سكنية.

وتفقد مسؤولو جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال التنفيذ الخاصة بخزان التكديس سعة 8 آلاف متر مكعب، المغذى للمياه للمصانع والشركات والكيانات الموجودة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة، وذلك فى تواجد مسؤولى المشروع والشركة المنفذة حيث بلغت نسبة التنفيذ 98%.

وقام المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالمرور وتفقد الأعمال بموقع الـ 18 عمارة بسكن مصر مسلسل (ب) بمنطقة الـ2600 فدان والذى يضم 432 وحدة سكنية.

وتابع المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، تنفيذ أعمال الطريق الواصل من المدخل الشرقى للمدينة إلى المناطق الصناعية مروراً بسوق الجملة المركزية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% من إجمالى الأعمال، وكذا أعمال الطرق الجارى تنفيذها بالمنطقة الصناعية الخامسة.

كما قام رئيس الجهاز، بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بعمارات دار مصر، لا سيَّما أعمال صيانة المسطحات الخضراء، مؤكداً على الشركة المسند إليها الأعمال بالالتزام بمعايير الجودة، وضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة فى رى الأشجار والمسطحات الخضراء، والمراجعة الدورية والمستمرة لشبكات الرى وإصلاح التالف منها أولاً بأول.

وتابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استكمال تنفيذ أعمال ترميم طبقة الأساس والمرمات الأسفلتية وشبكة الرى وبردورات وأرصفة الجزيرة الوسطى بمنطقة غرب سوميد ( 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 )، مشيراً إلى أنه تم وضع خُطة شاملة لصيانة الطرق بالمناطق الصناعية والأحياء من الأول حتى الـ12، والقطاع الجنوبى والقطاع الشمالى والقطاع الغربى.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن ذلك فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية بالمدينة وفى إطار الاهتمام المستمر بأعمال رفع الكفاءة والتطوير بالمدينة.