ضمن «حياة كريمة».. تنفيذ 351 مشروعا بتكلفة 7.1 مليار جنيه فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، تنفيذ 351 مشروعاً بنطاق المحافظة، بتكلفة تقديرية 7.1 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، بواقع 249 مشروعاً بقرى إطسا، وعدد 102 مشروعاً بقرى يوسف الصديق.





وأشار المحافظ -في تصريحات اليوم- إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بالمحافظة من خلال المبادرة الرئاسية، بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، تزيد من نسبة تغطية القرى المستهدفة بشتى أنحاء المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ 220 مشروعاً للصرف الصحى، بقيمة 5,3 مليار جنيه، تشمل 10 محطات معالجة لمياه الصرف الصحى، وبلغت نسب التنفيذ بها من 5% إلى 80%، منها 4 محطات بإطسا، و6 محطات بمركز يوسف الصديق، وعدد 42 محطة رفع، جارى العمل فى 37 منها وبلغت نسب التنفيذ من 45% إلى 90%، بواقع 30 محطة رفع بقرى إطسا، وعدد 12 محطة بقرى يوسف الصديق.

وقال إن مشروعات الصرف الصحى تشمل أيضاً، عدد 42 مشروعاً لخطوط الطرد، تم نهو مشروعين منها، وجارى العمل فى 28 مشروعاً، وبلغت نسب التنفيذ من 40% إلى 60%، بواقع 29 مشروعاً بقرى إطسا، و13 بقرى يوسف الصديق، وعدد 63 مشروعاً لشبكات انحدار ومد وتدعيم لخطوط الصرف الصحى، وبلغت نسب التنفيذ من 75% إلى 95%، بواقع 46 بقرى إطسا، و17 بيوسف الصديق، وبشأن وصلات الصرف الصحى المنزلية جارى تنفيذ 63 عملية، تم نهو 15 منها، وجارى العمل فى 16 عملية، وبلغت نسبة التنفيذ بها من 35 % إلى 75 %، بواقع 46 مشروعاً بقرى إطسا، و17 بقرى يوسف الصديق.

وأضاف أنه يجرى تنفيذ 131 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، تشمل توسعة ورفع كفاءة محطتى العزب وقحافة، وبلغت نسب التنفيذ بهما من 40% إلى 60%، إضافة لعدد 3 خزانات لمياه الشرب بواقع خزانى قصر الجبالى وكحك بيوسف الصديق، وخزان يادم غالب بمركز إطسا، وبلغت نسب التنفيذ بالخزانات الثلاثة من 30% إلى 60%، كما تم نهو 60 مشروعاً لشبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة، من أصل 63 مشروعاً، كما تم نهو عدد 63 مشروعاً بالقرى المستهدفة للوصلات المنزلية لمياه الشرب، ولفت المحافظ إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تستهدفان عدد 63 قرية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، بواقع 46 قرية بإطسا، و17 قرية بمركز يوسف الصديق.

وأوضح أن محطات معالجة مياه الصرف الصحى بعدد 10 محطات وهى: قصر الباسل، والحجر، وتطون، وعتامنة المزارعة بمركز إطسا، ومركز يوسف الصديق محطتى معالجة، وبطن إهريت، والحامولى، وكحك، وقارون بالمركز نفسه، ومحطات رفع الصرف الصحى عدد 42 محطة وهى: أبو دفية، ومنشاة رمزى، وعزبة قلمشاه، والحامدية، وقصر الباسل، ومنشأة ظافر، وخلف، ومنشأة سيف النصر، والحسينية، ومنشأة فيصل، ومنشأة صبرى، والونايسة، والحجر، وعنك، ومنشأة الأمير "محمد فهمى" والسعدة، وكفور حشمت، والقاسمية، والغابة، وعتامنة المزارعة، ومنشأة عبدالمجيد، ودانيال، وبحر أبو المير، ومنشأة رحمى، ومنشأة حلفا، وأبو صير، ومعصرة عرفة، وشدموه، والجعافرة، ومعجون، وبطن إهريت، وأبولطيعة، ووادى الريان، وشعلان، والمقرانى، ورواق، والصعايدة، والمشرك قبلى، والمشرك بحرى "غيضان" وقارون، وعلى باشا الروبى، وموسى ميزار، كما يتم تنفيذ خطوط الطرد بالقرى نفسها.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ شبكات الانحدار بعدد 46 قرية، بعد إضافة قريتى الشواشنة وغرق قبلى، فضلاً عن العوفى ومنية الحيط، كما شملت أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى جميع القرى المستهدفة بمركزى إطسا ويوسف الصديق لعدد 63 قرية، منها 46 بقرية إطسا، و17 قرية بمركز يوسف الصديق، وبشأن مشروعات مياه الشرب، أوضح المحافظ، أن المشروعات تشمل عدد 131 مشروعاً بتكلفة 1,8 مليار جنيه، شملت مشروعات توسعات محطتى العزب وقحافة، وخزانات قصر الجبالى وكحك بمركز يوسف الصديق، وخزان يادم غالب بمركز إطسا، إضافة لتنفيذ مشروعات الشبكات والوصلات المنزلية لمياه الشرب بعدد 63 قرية، وهى كل القرى المستهدفة بمركزى إطسا ويوسف الصديق.