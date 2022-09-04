إصابة 6 من أسرة واحدة جراء انقلاب سيارة فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة البرلس، بانقلاب سياره ملاكى على الطريق الدولى الساحلى أمام محطة وقود بسطويسى. وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجى. وجار عمل الاسعافات الأولية واللازم للمصابين.

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