جاء القرار الحاسم – الإعلان عن صرف أكثر من 1050 جنيه لأصحاب المعاشات: انزل شوف حسابك

انت الان تتابع خبر جاء القرار الحاسم – الإعلان عن صرف أكثر من 1050 جنيه لأصحاب المعاشات: انزل شوف حسابكوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 سوف تواصل منافذ الصرف التابعة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد القومي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عملية صرف معاشات سبتمبر 2022.

وأوضحت وزارة التضامن أنه سوف يتم البدء اليوم في الصرف للشريحة الثانية من أصحاب المعاشات والتي تقدر عددها حوالي 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وتضم جميع من يحصلون على أكثر من 1000 جنيهاً وأقل من 2000 جنيه شهري من الخزانة العامة للدولة.

وأشار الوزار، أن معاشات سبتمبر تتمضن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي والتي تبلغ 13% لجميع أصحاب المعاشات دون تمييز أو استثناء لأي شخص.