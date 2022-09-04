انت الان تتابع خبر لمدة 8 ساعات متواصلة- قطع المياه عن هذه الأماكن بـ”الغربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الغربية أنه عن قطع المياه اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 عن مدينة كفر الزيات بالكامل.

وأوضحت مياه شرب القليوبية ، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة 8 ساعات كاملة بداية من السادسة مساء غد الأحد وحتى الساعة الثانية من منتصف ليل يوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، بسبب أعمال إحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 ملى، وربطه بشوارع السينما، والإمام على، وعمر بن الخطاب، والجيش.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.