انت الان تتابع خبر مواعيد صرف زيادة التموين بالمجمعات الاستهلاكية.. كله يستعد للخير اللي جاي والان مع التفاصيل

مواعيد صرف زيادة التموين بالمجمعات الاستهلاكية

رياض - احمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الكثير من السلع التموينية لجميع أصحاب البطاقات، وأيضاً صرف الدعم الاستثنائي لجميع الأسر الأولى بالرعاية من كل منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التي تكون تابعة لها.

ويتم صرف زيادة التموين من المجمعات الاستهلاكية مع بداية شهر سبتمبر الجاري لمدة 6 أشهر، وتكون من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءاً، وذلك لتوفير الصرف لجميع أصحاب البطاقات، وتقدم المجمعات الاستهلاكية لجميع أنواع السلع الاستهلاكية لجميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من غيرها التي توجد في الأسواق الأخرى.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد وجه الشكر الكثير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، وتشمل إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة 200 جنيه للبطاقة و300 للبطاقات الأخرى.