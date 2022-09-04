انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أسباب إغلاق مطاعم البرنس وحواوشي الربيع في الجيزة.. مش هتصدقوا ليه والان مع التفاصيل

أسباب إغلاق مطاعم البرنس وحواوشي الربيع في الجيزة

رياض - احمد صلاح - قامت محافظة الجيزة بتكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدة للتخلص من التعديات المحال العامة والمنشآت التجارية، والمطاعم والكافيهات على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم أمن السير الخاص بالمواطنين.

ونتج عن الحملة غلق العديد من المطاعم في شارع طلعت حرب، ومن أهمها كبدة البرنس للتعدي على حرم الطريق العام وافتراش أرصفة المشاة بوضع جميع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس، وأفران وجريلات لتحضير الطعام.

وأسفرت الحملة عن إغلاق مطعم حواوشي الربيع وذلك تنفيذاً لفصل التيار الكهربائي والغاز عن المنشآت وتحرير محاضر بيئية وإشغالات للمطاعم والمحال المخالفة، والاستمرار في شن الكثير من الحملات اليومية لتحقيق الانضباط، والعمل على متابعة جميع الأشياء التي تحدث في المنشآت.