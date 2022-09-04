انت الان تتابع خبر بالفيديو.. الرأي الفقهي لمسؤولية الزوجة تجاه زوجها وابنائها.. إلهام شاهين تحسم الجدل والان مع التفاصيل

الرأي الفقهي لمسؤولية الزوجة تجاه زوجها وابنائها

رياض - احمد صلاح - كشفت الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الوعظات، عن الرأي الفقهي لمسؤولية الزوجة تجاه زوجها وابنائها، وأيضاً الحياة الزوجية مبنية على كل الحقوق، ولفتت الانتباه إلى أنه يوجد حالة من الجدل حول هذا الموضوع وحقوق المرأة.

وأشارت إلهام شاهين في حوار من خلال زووم مع الإعلامية لبني عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة الفضائية، أن الله سبحانه وتعالي جعل الحياة الزوجية “للسكن والمودة والرحمة”، وقال الله سبحانه وتعالي “ومن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً”.

واستكملت قائلة “يجب أن يكون بيت الزوجية فيه راحة نفسية للزوج والزوجة، لافتة إلى أن الأعمال الواجبة على الزوج أو الزوجة نأجر عليها عند الله، إذا كان الرجل واجبا عليه العمل وتوفير مصروفات المنزل يكون واجبا على الزوجة الاهتمام بالأعمال المنزلية، ولكن مع مشاركة المرأة في الأعباء المالية يجب على الزوج مشاركة المرأة في الأعمال المنزلية”.