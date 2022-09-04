انت الان تتابع خبر موعد الاعتدال الخريفي 2022.. فاضل كام يوم وفصل الصيف خلاص هيودع والان مع التفاصيل

موعد الاعتدال الخريفي 2022 وانتهاء الصيف

رياض - احمد صلاح - قام معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بزف بشرة خير لكل محبي فصل الصيف، وأيضاً اقتراب موعد الاعتدال الخريفي، وهو الذي يعتبر بداية إلى انتهاء جميع الأجواء الحارة وفصل الصيف، وهو من أفضل فصول السنة.

وكشف أشرف تادرس أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الاعتدال الخريفي 2022 يكون نصف الكرة الجنوبي ثم يبدأ طول النهار في التراجع بشكل تدريجي يوماً بعد يوم إلى أن يصبح أقل ما يمكن يوم 23 ديسمبر 2022، والانقلاب الشتوي “ذروة الشتاء فلكياً”، وتلاحظ زيادة طول الليل على طول النهار.

بدء فصل الخريف 2022 البحوث الفلكية تكشفه

ومن المرجح أن يكون بداية فصل الخريف 2022 في الساعة الـ 3 و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وطبقاً لما تم الإعلان معهد البحوث الفلكية، ويستمر فصل الخريف 2022 حوالي 93 يوماً و15 ساعة و50 دقيقة طبقاً للحسابات الفلكية.