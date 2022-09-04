شاهد.. أماني فتاة المنوفية رفضت الارتباط بأحمد قتلها بالخرطوش.. نيرة أشرف جديدة

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أماني فتاة المنوفية رفضت الارتباط بأحمد قتلها بالخرطوش

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الحزن على جميع أهالي طنبشاً التابعة إلي مركز بركة السبع بعد مقتل فتاة مصابة بطلق خرطوش على يد شاب، وسريعاً تم نقلها لمستشفى شبين الكوم، ولم تنجح محاولات لإنقاذها.

وحصل اللواء مدير أمن المنوفية على إخطار أن مستشفى بركة السبع استقبلت فتاة تدعى “أماني. ع. ا” عمرها 19 عام طالبة في كلية تربية رياضية، وهي مصابة بطلق ناري ووضعت في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي يحاولون إنقاذ حياتها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة وهي متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو يدعي “أحمد. ف. ع” وهو حاصل على مؤهل متوسط وعمره 29 عام من قرية طوخ طنبشا، وقتلها وفر هارباً، وأمر مدير أمن المنوفية بسرعة القبض على الجاني وتشكيل الكثير من الأكمنة الثابتة والمتحركة للقبض عليه.