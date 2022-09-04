انت الان تتابع خبر مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية 2022.. هتدفع 80 ألف جنيه لو طب أسنان والان مع التفاصيل

جامعة القازيق الأهلية

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور باسم عاشور القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الجديدة، أن اغلب الجامعات الأهلية تعد رافداً يعمل على تكامل الجامعات الحكومية والخاصة، وأشار أن الجامعات الأهلية ليس غرضها الربح وتقدم الكثير من الفص التعليمية المميزة.

وأكد عاشور أثناء لقاء له في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة الفضائية، أنه يوجد شراكات بين الجامعة الأهلية والعديد من الجامعات الأجنبية، والتأكيد على أن يتم العمل على توفير برامج تكنولوجية للطلاب تتواكب مع سوق العمل.

مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية 2022

وقال باسم عاشور عن المصروفات “وصلت المصاريف بكلية الطب البشري لنحو 85 الف جنيه، و 80 ألف جنيه لطب الاسنان، و45 ألف جنيه للهندسة، و40 ألف جنيه للحاسبات”، مؤكدا أن الدولة داعمة للمصروفات الدراسية بنسبة 50%”