التجارة والصناعة: توافق الرؤى المصرية والأردنية لزيادة الاستثمارات المشتركة

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين على المستويين الثنائى متعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة، كما استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادى العالمى وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين فى اجتماعات الدورة الـ110 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية.

وحضر اللقاء السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة وإبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن اللقاء أكد أهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كافة التحديات التى تعترض حركة التبادل التجارى بين البلدين وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين وكذا العلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية فى مصر والأردن، مشيرا إلى أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق وكذا الشراكة الصناعية التكاملية والتى تضم كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين.

ولفت سمير إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والأردن وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم معدلات نمو الاقتصادين المصرى والأردنى على حد سواء، لافتا إلى أن هناك توافقا كبيرا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين المصرية والأردنية بأهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والأردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التى تربط البلدين.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2021 نحو 775 مليون دولار منها 572 مليون دولار صادرات مصرية و203 مليون دولار، مشيرا إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين مصر والأردن تتضمن المنتجات الغذائية والأثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية والسجاد.

ومن جانبه، أكد يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى حرص بلاده على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة لمستويات متميزة تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين قيادتى وحكومتى البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتفعيل كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتى تغطى عددا كبيرا من مجالات التعاون المشترك لا سيما فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتى فرضت تحديات جديدة تستلزم المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادى على المستويين الثنائى والعربى.

ولفت الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة الصناعية التكاملية التى تربط المملكة وكل من مصر والإمارات والبحرين لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى العربى، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزارى المقبل للجنة العليا للشراكة الصناعية بالعاصمة الأردنية عمان.