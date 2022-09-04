نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستحقة لزيادة التموين الجديدة 2022 زيادات بون الخبز في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي الفئات المستحقة لزيادة التموين الجديدة؟ أحد أهم الموضوعات التي تهم الكثير من المصريين هو الإمداد، ومؤخراً يبحث الكثير عن المنظمات التي تستحق المزيد من الإمدادات الجديدة بالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس السيسي توجيهات للحكومة المصرية في محاولة لحل هذه الأزمة من خلال توفير الحماية والراحة للأسر المصرية في محاولة لمكافحة الزيادة الأخيرة في التضخم في جميع أنحاء من عالم.

ما هي الفئات المستحقة لزيادة التموين الجديدة؟

وبحسب الرئيس عبد الفتاح الأوامر قررت إدارة السيسي أي الفئات ستتلقى المزيد من الإمدادات٬ وقد تم بالفعل إحصاء هذه العائلات، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 8 ملايين أسرة. ستكون العائلات المتبقية مؤهلة لبرنامج التضامن والكرامة، بالفئات التالية:

الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

الأسر التي لديها معاشات شهرية أقل من 2500 جنيه.

بالإضافة إلى الفئات المستحقة لمعاش التضامن والكرامة.

المجموعات التي تتلقى مزايا الضمان الاجتماعي.

الأرامل والمطلقات.

رسالة على بون صرف الخبز

الزيادة الاستثنائية المقترحة مؤخرًا، والتي توازي شهر سبتمبر/ أيلول منذ حوالي ستة أشهر، والتي بلغ مجموعها حوالي 300 جنيه، والتي تبدأ أيضًا ب 100 جنيه للبطاقة التي تندرج تحتها، توزع البطاقات التموينية على العائلات الأكثر محتاجا أكثر من غيره. تكون قيمة الزيادة التي يفترض زيادتها كما يقررها المجلس كما يلي:

تحصل البطاقات التموينية التي تحمل عائلة واحدة فقط على 100 جنيه شَهْرِيًّا.

البطاقات مع أسرتين تحصل على 200 جنيه شهرياً.

ثلاث عائلات لديها البطاقة التموينية تحصل على حوالي 300 جنيه.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن مكافآت تبادل الخبز ستدرج في خطاب لزيادة المعروض بمقدار 100 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه يُعتقد أن حوالي 8 ملايين شخص هم المستفيدون من الزيادة، بينما لم يتم منح ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية لخطابات المكافآت المخصصة لتبادل الخبز المتعلقة بزيادة العرض ويحصل حاملو البطاقة التموينية على معاش التضامن والكرامة، بينما يحصل الآخرون على دعمهم من خلال بطاقات ميزة.