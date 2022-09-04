صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسى بتطوير جهود هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "تطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة السفن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه بتطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد، لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لمصلحة فئات الصيادين فى البحيرات المصرية التى تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعما للصيادين وقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس، جاءت خلال اجتماعه أمس مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله "إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بالقناة خلال عام (2021/2022).

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها، عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الإيراد السنوى الذى بلغ حوالى 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلا عن النجاح فى استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "تدريب بحرى مصرى ـ أمريكى بنطاق الأسطول الشمالى"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أنه فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى، وذلك باشتراك حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة "الجلالة" مع المدمرة الأمريكية "يو إس إس ديلبرت دى بلاك".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة، التى تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة أى تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

وتحت عنوان (صندوق "تحيا مصر" يفتتح مشروعات التنمية المستدامة فى سيدى عبد الرحمن).. ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن صندوق "تحيا مصر" نظم احتفالية "نتشارك" بمناسبة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بقرية "سيدى عبد الرحمن" بمركز العلمين فى محافظة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وعدد من رجال المال والأعمال من كبار المساهمين فى الصندوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق "تحيا مصر" نفذ مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدى عبد الرحمن بأكبر شراكة استراتيجية مع شركة إعمار مصر، فضلا عن التعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى لضمان تشغيل المشروعات واستدامتها وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات التى وفرتها هذه المشروعات لتوفير "حياة كريمة" لمواطنى القرية والوافدين إليها، بالإضافة إلى 28 تابعا لمركز العلمين، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية بها.

ونقلت الصحيفة عن تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، قوله "إن مشروعات التنمية المستدامة بقرية "سيدى عبد الرحمن" تعد نموذجا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحسين جودة حياة المواطنين الآولى بالرعاية فى قرى ونجوع مصر، معربا عن سعادته بهذه الشراكة التى تأتى تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الجارى عاما للمجتمع المدنى.

وأضاف أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدى عبد الرحمن تم تنفيذها فى مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلا عن تقديم خدمة حكومية مطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التى تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "نجاح باهر لحملة الترشيد فى بداية تطبيقها.. 15 % توفيرا فى استهلاك وقود محطات الكهرباء" نقلت صحيفة "الجمهورية"عن وزارة الكهرباء تأكيدها الوصول بنسبة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى فى محطات التوليد باعتبارها المستهلك الأول والأكبر للغاز لأكثر من 15 % من المستهدف تحقيقها، وأنه من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 30 % مع انخفاض درجات الحرارة وأحمال الاستهلاك خلال الأشهر القادمة، موضحة أن هناك تجاوبا من مختلف القطاعات لإنجاح الحملة وتوفير الغاز للتصدير لدعم الاقتصاد القومى بالعملات الصعبة دون التأثير على برامج التنمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى التقرير الذى تلقاه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ونائبه المهندس أسامة عسران، من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى حول الأهداف الأساسية التى يسعى القطاع لتحقيقها لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على كفاءة المحطات وتوفير الغاز وترشيد استهلاكه بمحطات التوليد ونتائج تطبيق برامج الترشيد فى القطاع لتوفير الغاز الطبيعى.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الكهرباء أوضح أن الوزارة توسعت فى الاعتماد على المازوت لتشغيل وحدات الدورة المركبة بدلا من الغاز وهى مصممة للعمل بهذا الوقود مع تطبيق أشد الاشتراطات البيئية لمنع أية انبعاثات ملوثة للبيئة لتوفير الغاز الطبيعى للتصدير وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من إنتاج معامل التكرير من المازوت خاصة وأن محطات توليد الكهرباء هى المستهلك الأكبر للغاز ويمكنها توفير أكثر من 15 % التى أقرها مجلس الوزراء للترشيد دون أية تأثيرات على البيئة أو مكونات محطات التوليد.

وفى شأن آخر وتحت عنوان "تعزيز سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، نقلت صحيفة "الأخبار" كلمة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى ختام ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، والتى أكد خلالها، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شدد على أهمية الدور الذى تضطلع به الجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم، والتعاون والتنسيق فيما بينها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على نحو من شأنه التصدى الفعال للجرائم المالية.

وأوضح خليل التطور المستمر فى الأنماط المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة فى ضوء التطور الرقمى المتزايد الذى يشهده العالم وما تبعه من ظهور العديد من التقنيات المتطورة وزاد من درجة الاحتراف العالية التى يتبعها المجرمون فى تنفيذ مخططاتهم، والآليات المتبعة لإخفاء متحصلاتهم الإجرامية.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق حتى الأربعاء"، أوضحت صحيفة "الأخبار"، أن معامل الحاسب الآلى بالجامعات شهدت أمس إقبالا متوسطا من طلاب الثانوية على تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا فى أول أيام المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والتى تضم حوالى 66 ألفا من الناجحين بالدور الأول بحد أدنى 50%، إضافة إلى 138 ألفا و475 من الناجحين فى الدور الثانى.. مشيرة إلى استمرار تسجيل الرغبات حتى يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، تأكيده، أن موقع التنسيق بدأ فى تلقى رغبات باقى الناجحين فى الدور الأول، بينما لم يتمكن الناجحون فى امتحانات الدور الثانى من تسجيل رغباتهم حتى الآن لعدم استلامهم شهادة النجاح التى تتضمن الرقم السرى.. موضحا أن موقع التنسيق سيظل متاحا أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم بمجرد استلام شهادات النجاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب القبول بالجامعات الأهلية المصرية الأربع "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة"، أعلن استمرار فتح باب التقدم للالتحاق ببعض البرامج المتميزة حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالى أو العام السابق.

وفى صحيفة "الشروق"، وتحت عنوان "غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطنى يحسم أسماء مقررى اللجان"، ذكرت الصحيفة أن أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطنى، قالوا إن اجتماع المجلس غدا سيحسم أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.

ونقلت الصحيفة عن المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان قوله، إن هناك عدة ثوابت خاصة بالحوار الوطنى، الثابت الأول أن الحوار حتى هذه اللحظة يشمل معظم، إن لم يكن كل، أطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، والحالة الحزبية، ولا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية فى مصر، التى بلغ عددها 84 حزبا، لا يرغب فى المشاركة بالحوار الوطنى.

وأضاف أن كل التحالفات ذات الصفة الحزبية التى تعكس مواقف السلطة فى مصر التى تصنف نفسها على أنها معارضة أو مؤيدة، تشارك بقوة فى الحوار الوطنى، ولا يوجد منهم من هو خارج الحوار الوطنى، وبالتالى لم ولن نشهد أى خروج من هذه القوى عن الحوار الوطنى.

وتحت عنوان "وزير الأوقاف: لن نسمح لأصحاب الفكر المتطرف بإعادة انتاج أنفسهم"، نقلت صحيفة "الشروق" عن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قوله إن الوزارة ماضية فى محاربة الفكر المتطرف، وأنها قطعت شوطا كبيرا فى التصدى للأفكار المتشددة ومنع غير المؤهلين علميا من اعتلاء منابر المساجد، مشيرا إلى أن مواجهة أى فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن تحيد عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن جمعة أضاف - فى حواره مع الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "الوزارة لن تسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وستضرب بيد من حديد على يد أى مسئول بالأوقاف على أى مستوى يقصر فى الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد".

وأوضح أنه إلى جانب ذلك تواجه الوزارة الفكر المتطرف بالفكر الوسطى المستنير الذى تطرحه عبر إصداراتها ومؤلفاتها المنشورة والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المتنوعة، حيث تم إصدار 372 مؤلفا ومترجما فى الفكر الوسطى المستنير، منها 103 كتب فى قضايا تجديد الفكر الدينى.

وأشار جمعة إلى أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى للفكر الوسطى والاجتهاد العصرى والحرص على بناء الوعى الرشيد المستنير دينيا ووطنيا للشعب وتبنيه لسياسة التسامح الدينى وحرصه الشديد على نشر ثقافة السلام فى العالم كله.

وتحت عنوان "تنسيق مصرى ــ إفريقى لعرض مبادرة "حياة كريمة" على أبناء القارة"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التقى مع سفير بعثة الإتحاد الإفريقى بالقاهرة؛ لبحث التعاون فى المجالات المشتركة، بحضور عدد من قيادات البعثة والوزارة.

ونقلت الصحيفة عن وزير التنمية المحلية، تأكيده على عمق العلاقة التاريخية التى تجمع بين مصر والاتحاد الإفريقى، مشيرا إلى حرص العديد من الدول الإفريقية على إيفاد ممثلين رفيعى المستوى للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الإفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية على المستوى الوزارى أو سكرتارية الاتحاد الإفريقى وهو ما يؤكد عمق العلاقات المصرية الإفريقية.

ومن جانبه، تقدم سفير بعثة الاتحاد الإفريقى بخالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على الاستضافة المصرية الناجحة لاجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية والتى عقدت على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة.

وأعرب سفير البعثة عن سعادته بأن يتم هذا الاجتماع رفيع المستوى بهذا القدر من الأهمية بحضور 25 وزيرا للتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والإصلاح الإدارى والخدمات العامة بدول قارة إفريقيا، وينكولى ادياو مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقى، وسكرتارية الاتحاد وعدد من كبار المسؤولين والخبراء بالدول الإفريقية.

وأكد أن بعثة الاتحاد الإفريقى بالقاهرة تعمل مع وزارة التنمية المحلية لعقد مؤتمر موسع لعرض مبادرة "حياة كريمة"، على أبناء القارة الإفريقية، كما أشاد بحسن إدارة جلسات الاجتماعات بالقاهرة وخاصة الجلسة التى أدارتها مصر وتم خلالها بحث بنود اتفاقية إنشاء المجلس الأعلى للسلطات المحلية كإحدى الإدارات المهمة المرتقبة فى الاتحاد الإفريقى.