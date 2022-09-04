الصحة تطلق حملة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة فى 22 محافظة

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، فى الفترة من يوم 4 إلى يوم 22 من سبتمبر الجارى.





يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحى والاقتصادى ولضمان الارتقاء بجودة الحياة الأسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، التى تقوم بتقديم الخدمة فى المناطق النائية، بالإضافة إلى القرى والمناطق التى يتم بها تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك لرفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل.

وقال «عبدالغفار»، إنه سيجرى إطلاق الحملة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ودعم المرأة، ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق الحملة فى محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من يوم 4 إلى يوم 8 سبتمبر، وفى محافظات الإسكندرية، والقاهرة، والبحيرة، والغربية، خلال الفترة من يوم 4 وتستمر حتى يوم 15 سبتمبر.

وأوضح أنه سيتم إطلاق الحملة فى محافظة بورسعيد، من يوم 11 إلى 15 سبتمبر، كما سيتم إطلاق الحملة فى محافظتى سوهاج، والأقصر على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجارى، والفترة الثانية من يوم 18 إلى 22 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيجرى تنفيذ الحملة فى الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر فى محافظات دمياط، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، وقنا، والدقهلية، والشرقية، والسويس، والجيزة، والقليوبية، وأسوان، وبنى سويف، والمنوفية، وكفر الشيخ، مؤكداً أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

ومن ناحيته، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تعمل على رفع الوعى الصحى بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع، منوهًا أنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات، حيث يتم إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة، إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.