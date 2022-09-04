حياة كريمة.. الصحة تطلق قافلتين للإسكندرية وأسوان

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جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية"، وخدمات الأشعة والتحاليل.
على جانب آخر قدمت مستشفيات محافظتى مطروح والإسكندرية، خدماتها لزائرى المحافظتين، والمقيمين بهما خلال الثلاثة أشهر الماضية (يونيو، يوليو، أغسطس)، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتأمين الطبى خلال فصل الصيف، تزامنًا مع زيادة أعداد المترددين على المدن الساحلية.
وبلغ إجمالى الخدمات الطبية التى قدمتها مستشفيات وزارة الصحة والسكان فى محافظتى مطروح والإسكندرية، خلال الثلاثة أشهر الماضية، بلغت مليون و740 ألف خدمة طبية، متضمنة 8 آلاف و354 عملية، ذات مهارة كبرى وصغرى ومتوسطة.
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