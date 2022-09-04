عضو بـ«القومى للمرأة»: الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على معدلات النمو

جدة - نرمين السيد - وأضافت، خلال حوارها فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن قضية الزياة السكانية تمس كل فرد فى المجتمع، مشيرة إلى أن تحقيق قدر من الرفاهية للمواطنين نرغب به، ولكن مع الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على معدلات النمو.
وأوضحت، أن المجلس القومى للمرأة يعمل على وجود مبادرات مختلفة ويشارك مع الدولة لتنمية الأسرة المصرية، من خلال مبادرات "حياة كريمة" بالقرى والنجوع، خاصة على مستوى القى التى بها زيادة سكانية.
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