مين هياخد 100 ومين 300 جنيه؟.. اعرف تفاصيل زيادات بطاقات التموين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة له فى برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض على قناة on، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك ثلاثة فئات تستحق الزيادة الاستثنائية، أولها البطاقة المكونة من أسرة واحدة على بطاقة التموين تستحق 100 جنيه والمكونة من أسرتين 200 جنيه، ومن يتعدى الثلاث أسر يستحق 300 جنيه.

وأضاف: أنه يوجد ما يقرب من 29 سلعة تموينية للمستحقين ومايقرب من 8.1 مليون بطاقة لنحو 9 ملايين أسرة بإجمالى 36 مليون مستفيد من تلك الزيادات بإجمالى تكلفة مليار جنيه شهريا.

وأشار إلى أنه يحق للمستفيد شراء أى سلعة من 29 سلعة تموينية، حيث تم زيادة القائمة من 25 سلعة إلى 29.