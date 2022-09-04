الإحصاء: يجب خفض مستويات الإنجاب بشكل أكبر حتى يستعيد المجتمع عافيته

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حواره فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن هناك انخفاضا لمعدل الإنجاب إلى 2.8 طفل لكل سيدة فى 2021 مقابل 3.5 طفل عام 2014.
وأوضح، أن الجهود التى بذلت تؤكد أن الاتجاه العام لتخفيض النمو السكانى له نتائج جيدة وستنعكس على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أنه يجب أن خفض مستويات الإنجاب بشكل أكبر والمحافظة على استدامة الانخفاض حتى يستعيد المجتمع عافيته.
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