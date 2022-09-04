التموين: أسعار الأرز ستخفض إلى 11 جنيها.. وعقوبات على التجار المخالفين

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حواره فى برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أنه لدينا احتياطى استراتيجى من السلع الهامة مثل الأرز والقمح والزيت يكفى لمدة 7 أشهر.

وأوضح، أنه فيما يخص الأرز، فإننا نرغب فى الوصول لـ 1.3 مليون طن، مؤكدا أن سعر طن الأرز انخفض ووصل إلى 3300 جنيه، مما يؤدى إلى أن الأسعار ستنخفض وستكون ما بين 11 إلى 15 جنيها.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن التاجر الذى سيقوم بتخزين الأرز ويرفع سعره، سيواجه بعقوبة شديدة، مؤكدا انه لن يتم بيع الأرز إلا عن طريق الجهات المختصة.