وكيل الأزهر: الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات وإنما على المحبة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن الحياة الزوجية لا تُبنَى على الحقوق والواجبات فحسب، وإنَّما على الود والمحبة والاحترام، والعشرة الطيبة، والمواقف التى يكون فيها الزوج سندًا لزوجته، والزوجة سندًا لزوجها، يعضد كلاهما الآخر ويقوِّمه ويتكئ عليه، ويستند عليه فى مواجهة صعوبات الحياة وقسوتها، فيجد فيه الصديق الوفى، والأخ والسند والظَّهر الذى لا ينحنى.





وأكد وكيل الأزهر، فى بيان له، أن هذا هو الأصل فى الحفاظ على كيان الأسرة واستمراره، وبناء أسرة صالحة قادرة على تربية أجيال قادرة على البذل والعطاء، والإسهام فى رقى المجتمعات والأمم، وغيابُه حينئذ سيكون أول مسمار يدق فى نعش هذه الأسرة. وأضاف، أن الفهم الخاطئ لمصطلح "الحقوق والواجبات" فى العلاقة الزوجية، وتداول هذا الفهم من أشخاص افتقدوا لثقافة "ما يثار وما لا يثار على الملأ" حفاظًا على المصلحة العامة والخاصة، وانتشاره بين فئات الشباب -المتزوجين والمقبلين على الزواج- يمهِّد لتفكيك الأسرة وهدمها والقضاء عليها، ووالله ما خشيتُ أمرًا هو أخطر ما يكون على الأسرة المسلمة من هذه الدعوات التى تؤجِّج البغضاء بين الزوجين، وتقتل مشاعر المحبة والود والاحترام والمسامحة بينهما، وتضعهما فى صراع المسئوليات والواجبات، يتربَّص كل واحد منهما بالآخر ووجه تحذيرًا للشباب قائلًا: "احذروا يا شباب المسلمين من هذه الدعوات، وحافظوا على أسركم، وليكن تعامل نبيكم -صلوات الله وسلامه عليه - مع زوجاته أمهات المؤمنين؛ القدوة والمثل لكم".

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