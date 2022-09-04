سيارات البريد المتنقلة بمطروح.. مسؤول: نقدم 14 خدمة وتعامل خاص مع ذووى الهم

جدة - نرمين السيد - وقال هشام السواق، رئيس قسم المجموعات البريدية بمحافظة مطروح، إن المكاتب المتنقلة المعروفة باسم سيارات البريد تقدم خدمات مثل التى يقدمها أكبر مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وأضاف السواق، فى حديثه مع مساء dmc، أننا نتعامل مع قطاع كبير من المواطنين، وهناك تعليمات خاصة لموظفى البريد للتعامل مع ذووى الهمم للتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمات لهم.

وأوضح، أن هناك تعاون مع وزارة التضامن لصرف معاشات التضامن الاجتماعى من المنافذ الثابتة والمتحركة إلى جانب صرف معاشات "تكافل وكرامة".