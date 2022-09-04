حياة كريمة فى الأقصر.. قافلة طبية تجوب قرية الضبعية

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الطب جامعة الأقصر، القافلة الطبية الأولى فى قرية "الضبعية" بمركز القرنة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع بالجامعة.





وشارك فى القافلة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله عباس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قدمت القافلة الخدمات الطبية لأكثر من 730 حالة، فضلا عن توزيع الأدوية على المرضى بالمجان، وعقد محاضرات توعوية عن الإدمان، وفيروس "كورونا" وبعض الأمراض المزمنة والتوعية الأسرية.

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