16 طبيبا وطبيبة من 4 جامعات ينفذون بروتوكول تعاون فى مستشفى العريش العام

جدة - نرمين السيد - ووصلت إلى المستشفى، اليوم السبت، دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة؛ لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء فى بيان صحفى أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات الطبية.

ومن جانبه، أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن أطباء البروتوكول مستمرون فى العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم حتى يوم الجمعة المقبلة، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

وأضاف أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.