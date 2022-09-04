محافظ المنيا يتفقد عددا من المشروعات الجديدة فى بنى مزار

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم السبت، عددا من مشروعات الصرف الصحى ضمن الخطة الاستثمارية بمركز بنى مزار، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ تلك المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.





وأكدت المحافظة - فى بيان - أن المحافظ تفقد خلال جولته أعمال إنهاء محطتين للصرف الصحى، إحداهما رئيسية والأخرى فرعية تمهيدا للتشغيل التجريبى، حيث يتم إنشاء محطات رفع ومد وتدعيم شبكات وخط طرد بقرية ابشاق الغزال وبتكلفة إجمالية حوالى 80 مليون جنيه لخدمة 55 ألف نسمة.. كما تفقد الأعمال الإنشائية لمحطة رفع صرف صحى بقرية السعدية، بتكلفة إجمالية حوالى 50 مليون لخدمة 26 ألف نسمة. وشدد المحافظ على حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التى من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التى تشهدها أرض محافظة المنيا، مشيرا إلى إدراج مركز بنى مزار ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتوازى مع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى وتوصيل كافة المرافق والخدمات الحيوية للمواطنين.

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