جدة - نرمين السيد - وكشف إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الشركة أخطرتهم بزيادة 2 جنيه لكل أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018. وجاءت أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة كالتالى: - سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ 21 جنيها. - سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ 22 جنيها. - سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها لـ23 - سعر "بوكس 10" 11.50 جنيه لـ 13 - سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيه لـ 22 جنيها بزيادة 2.5 جنيه. - سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ 20.50 - سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها بدون زيادة - سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة - سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 21 جنيها لـ 23 جنيها - سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيرى) 24 جنيها بدون زيادة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة جديدة فى أسعار بيع السجائر للمستهلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.