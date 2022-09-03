الأرصاد: غدا طقس حار وفرص سقوط أمطار على جبال البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة خفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20%) بالإضافة إلى رمال مثارة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 35 24

بنهـا 34 24

دمنهور 33 23

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 41 29

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

وادى النطرون 34 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 34 23

العريش 31 23

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 34 19

رأس سدر 38 27

نخل 34 25

طابا 35 27

نويبع 39 27

حلايب 36 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادى الجديد 40 27

أبو سمبل 42 27

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 36 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 28

المدينة 44 32

الرياض 43 27

المنامة 41 33

ابوظبى 42 30

الدوحة 39 32

الكويت 47 31

دمشق 40 20

بيروت 30 26

عمان 35 21

القدس 31 19

غزة 30 22

بغداد 47 29

مسقط 34 30

صنعاء 28 16

الخرطوم 35 25

طرابلس 36 28

تونس 37 26

الجزائر 30 23

الرباط 25 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام اباد 33 23

نيودلهى 38 27

جاكرتا 33 25

بكين 29 17

كوالالمبور 33 24

طوكيو 29 24

أثينا 31 22

روما 29 18

باريس 27 17

مدريد 29 15

برلين 23 14

لندن 23 17

مونتريال 19 13

موسكو 15 06

نيويورك 30 21

واشنطن 32 22

نواكشوط 32 26

أديس ابابا 21 12