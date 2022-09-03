نيفين الكيلاني: تفعيل مشروع سينما الشعب داخل عدد من قصور الثقافة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 10:27 مساءً - قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه سوف يتم إقامة مهرجان موسيقي في عدد من المحافظات بالجمهورية، يرتبط بالأعياد القومية وفترة الأعياد وإجازة نصف العام الدراسي.

وقدمت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر إلى جميع القائمين على إنجاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

وتابعت نيفين الكيلاني، أنه تم تفعيل مشروع سينما الشعب داخل قصور الثقافة، ويتم عرض أفلام سينمائية للجمهور بسعر مخفض، ويتم العمل على تعميمه في جميع قصور الثقافة.

واستطردت وزيرة الثقافة، أن الشركة القابضة للسينما ستعود للعمل بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بها بعد إزالة كافة المعوقات التي تواجهها.

وذكرت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الشباب في الوقت الحالي يقبل على نوعية محددة من الأعمال المسرحية، حيث نحتاج جيل جديد يواكب العصر، موضحا أن المسرح الجامعي أخر العديد من نجوم الفن.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة المتذوقين للفن خاصة في المرحلة الجامعية.