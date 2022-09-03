الفريق أسامة ربيع: نقدم خدمة كبيرة وعالمية بهيئة قناة السويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين صناعة السفن وإنتاج مراكب صيد محلية حديثة، تهدف لعدم الاعتماد على المجرى الملاحى فقط، ولكن إدخال صناعات أخرى يستفيد بها العملاء مثل تموين السفن.





وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن الرئيس السيسى فى اجتماعه اليوم كان يطمئن على حركة الملاحة والإيرادات فى الفترة الماضية، فى الظروف العصيبة التى يمر بها العالم.

وتابع: "نقدم خدمة كبيرة وعالمية بهيئة قناة السويس، ولكن الهيئة الاقتصادية من تقوم بتموين السفن بالغاز الطبيعى والوقود، وهم يعملون بشكل جيد فى هذا الصدد، كما أن هناك خدمات تؤدى وتجذب السفن، حيث إنها تدخل عائد بالدولار يماثل إيراد القناة".

ولفت إلى أن الصناعات الموجودة وتستوطن جنوب شرق بورسعيد أو السخنة أو الموانئ الأخرى فى الهيئة الاقتصادية، يعملون فى تموين الطاقة المتجددة، حيث إنهم يقدمون حوالى 24 خدمة بحرية أيضا من صيانة سريعة وخدمة للسفن بما يخدم حركة السفن فى المنطقة الملاحية.