وزير الصحة يتابع سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنوفية

يأتى ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى والتأكد من جودتها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية، طبقا لتعداد السكان، والتوزيع الجغرافى للمنشآت الطبية والتى تشمل 28 مستشفى و254 وحدة صحية ومركز صحة، كما تابع الوزير الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات ونسب الإشغال، بالإضافة موقف توافر القوى البشرية العاملين بتلك المستشفيات بمختلف التخصصات.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع معدلات الإنجاز فى مشروعات تطوير 68 وحدة ومركز طبى، مدرجين ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، كما اطلع الوزير على معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير بمستشفيات "تلا، حميات أشمون، حميات منوف".
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير تابع معدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سواء التطعيم الجديد أو الجرعات التنشيطية، حيث بلغت نسبة التطعيمات 80% من المستهدف.
ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع تقارير الفريق المركزى للرقابة والمتابعة بشأن المنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها، بما يضمن صحة وسلامة جميع المرضى والعاملين بالمستشفيات.
حضر الاجتماع الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور جمال عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
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