الكهرباء: إنشاء 4 محطات محولات في الصعيد بتكلفة 3 مليارات جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بإنشاء 4 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت بمحافظات الصعيد، وأنه لأول مرة في تاريخ وزارة الكهرباء، يتم إنشاء هذا العدد بهذه القدرات مرة واحدة بالصعيد.

وأوضح المصدر، أن التكلفة الإجمالية للمحطات الـ4 تبلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه، موضحا أن هذه المحطات يتم إنشاؤها بنجع حمادى وشرق قنا وبنبان و توشكى فى نفس التوقيت وهى تعتبر سابقة لم تحدث فى تاريخ قطاع الكهرباء ستقضى تمام على مشاكل عدم استقرار التيار الكهربائي و ضعف الجهد.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة تسعى لأن يحصل كل مواطن على الخدمة بأعلى جودة و خدمة مميزة، لافتاً إلى أن خطة الوزارة لتطوير شبكات النقل و التوزيع ستجعل أصغر و أبعد قرية فى مصر تحصل على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.

وأوضح حمزة ، أنه قريباً سيتم الانتهاء تماما من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد و التى يعانى منها أهالى الصعيد و شمال سيناء تحديداً ، موضحا أن التوسعات التى تمت بشمال سيناء و الصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعت.

