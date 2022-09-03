غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن 19 قرية فى كفر الشيخ للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائى عن 19 قرية وتوابعها بمدن كفر الشيخ، ودسوق، وسيدى سالم، ومطوبس، وسيدى غازى، والحامول، والرياض، وبيلا، غدا الأحد لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة الثامنة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصرًا.





وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى البكاتوش بقلين، وستتأثر قرية البكاتوش وتوابعها، كما سيتم تم فصل التيار الكهربائى عن مغذى شباس الملح بدسوق، وستتأثر قريتا شباس الملح والمندورة وتوابعهما، وفصل التيار عن مغذى دسوق القديمة، وتتأثر بعملية الفصل قريتا جماجمون وكفر إبراهيم. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى شوغى بسيدى سالم، ويتأثر بالفصل قرية شوغى وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى معدية رشيد بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل البصرات والملاوح وتوابعهما، كما سيتم الفصل عن مغذيات البرانية والشاعر والساحل والعرب لتتأثر قرى البرانية وأبو دنيا وتوابعهما والشاعر وتوابعها ومعدية مهدى والنجارين، وعزب العرب. ويشمل فصل التيار أيضا مغذى الخوالد بسيدى سالم، وتتأثر به قرية الخوالد وتوابعها، وعن مغذى الوزارية بالرياض، ويتأثر به مجلس قروى الوزارية والقرى التابعة ومحطة مياه بقلولة، ومغذى الرملة بسيدى غازى، وتتأثر به منطقة الرملة وزهران وتوابعها، وكذلك مغذى الكراكات ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية الكراكات وتوابعها.

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