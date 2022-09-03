أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس زادت 19% عن العام الماضى

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، عبر فضائية صدى البلد، أشار ربيع إلى أنه ناقش مع الرئيس أيضا تطور القطاع الجنوبى للقناة واستراتيجية الهيئة لتطوير سياحة اليخوت.
وشدد رئيس الهيئة إلى أن الرئيس السيسى، يتابع حركة الملاحة فى قناة السويس بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الإيرادات والحمولة هذا العام هى الأعلى فى تاريخ القناة بالكامل.
وتابع: "مر خلال العام أكثر من 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام الماضى، والحمولة مليار و320 مليون طن بزيادة حوالى 11% والإيرادات حوالى 7 مليار دولار بزيادة 19% عن العام الماضى".
وشدد ربيع على أن القناة تحقق إيرادات جيدة كل يوم وهناك ثقة عالمية فى قناة السويس وقادرين على التعامل مع أى موقف، مبينا أنه يتم تجهيز سيناريوهات كثيرة للتعامل مع كافة المواقف والأحداث الدولية.
وأوضح الفريق أسامة ربيع: "الجيل الجديد من سفن الحاويات تكون كبيرة ولها غاطس كبير جدا يصل لـ 16 مترا وعرضها 61 مترا، وتلك النوعية من السفن عبرت قناة السويس بنجاح".
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