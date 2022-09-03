الأقصر تواصل تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ 20 تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.





وأكدت المحافظة - فى بيان اليوم - أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 175 مترا مربعا بقرية الكيمان عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، وإزالة حالة تعد بقرية الدير فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 22 مترا مربعا عبارة عن سور بالطوب الأبيض. وأضافت أنه تم إزالة شدة خشبية بقرية بين الجبلين التابعة لمجلس قروى الكيمان وأخرى بقرية الدير، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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