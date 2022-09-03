شيخ الأزهر يوجه بإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة للسودان

جدة - نرمين السيد - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المسؤولين فى بيت الزكاة والصدقات المصرى بالتعاون مع الجهات المعنية فى الأزهر الشريف، بإرسال مساعدات طبية وغذائية عاجلة لدولة السودان الشقيق، إثر تعرض البلاد للسيول والأمطار التى تسببت فى وقوع ما يزيد عن 100 قتيل، وإصابة العشرات، وتدمير آلاف المنازل، ونزوح سكانها بحثا عن الأمن والأمان.





وكان بيت الزكاة والصدقات المصرى قد أرسل هذه المساعدات خلال الأيام الماضية إلى السكان الذين تضرروا من آثار السيول المدمرة، وتم تسليمها لهم، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية فى الخرطوم.

وضمت المساعدات للأشقاء فى السودان عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية لمساعدتهم فى تجاوز آثار السيول التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا، والتى ألحقت الضرر فى عدد من المناطق والمحافظات، حيث تم إرسال عشرات الأطنان من الدقيق والمكرونة والسكر والمواد الغذائية المعلبة، فضلًا عن آلاف المواد الإغاثية من مراتب وبطاطين، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف، وبيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف شيخ الأزهر على دعم الأشقاء فى السودان على تجاوز آثار هذه المحنة، وبالتكامل مع جهود الدولة المصرية فى هذا الإطار.