نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك البركة 2022 تعرف عليها الآن واختر القرض المناسب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك البركة مصر 2022 يقوم بنك البركة بتقديم العديد من العروض التمويلية والمصرفية لجميع العملاء والتي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع بجانب وجود عرض التمويل بالتجزئة ويوجد العديد من أنواع التمويل التي تشمل تمويل التعليم وتمويل السيارات والتمويل العقاري وبالتالي يستفيد كثير من الأشخاص بهذه العروض المقدمة من بنك البركة قد تأسس هذا البنك في عام 1980 وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة على قروض بنك البركة مصر بالتفصيل.

قروض بنك البركة مصر 2022

برنامج التمويل العقاري المقدم من البنك يوفر لك إمكانية شراء الوحدات السكنية ويتم تغطية 85 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية.

أما بالنسبة لأنظمة السداد تصل إلى 10 سنوات حوالي 120 شهرا.

قيمة القرض تصل إلى مليون و750 ألف جنيه وذلك دون وجود أي فوائد.

تتوفر أيضا إمكانية عدم تحويل الراتب ولكن يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل يصل إلى 3000 جنيه.

كما أنه بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية والعاملين يجب أن يكون الدخل لا يقل عن 5000 جنيه.

التشطيب من بنك البركة

يقوم البنك بالعمل على تشطيب الوحدات السكنية بشكل كامل والذي يغطي 80 بالمئة من إجمالي التشطيبات مع فترة السداد تصل إلى خمس سنوات حوالي 60 شهرا وقيمة القرض تصل إلى 150 ألف جنيه حتى أقصي دون وجود أي فوائد يصل إلى الراتب إلي خمسة آلاف.

برنامج تمويل الأطباء من بنك مصر

يقدم البنك برنامج تمويل الأطباء ليقوم بتمويل جميع تكاليف العيادات وتجهيزاتها وشراء جميع الأجهزة الطبية والتي يصل فيها قيمة القرض إلى مليون وسعر الفائدة 11 % والقسط الشهري لا يتعدى 50 بالمائة للدخل أما بالنسبة لفترة السداد تصل إلى خمس سنوات.

قروض السيارة الجديدة من بنك البركة