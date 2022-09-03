انت الان تتابع خبر عاجل.. زلزال مرسي مطروح.. قوته 3.72 درجة شعر به كل المواطنين والان مع التفاصيل

زلزال مرسي مطروح يفزع المواطنين

رياض - احمد صلاح - قام المعهد القوم للبحوث الفلكية بإصدار بيان منذ قليل، وأكد فيه تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد لزلازل والتابعة إلى المعهد، هزة أرضية جاءت على بعد 135 كيلو متر جنوب شرق مرسى مطروح، وجاءت بقوة 3.72 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن المعهد في بيانه أنه لم يأتي عه أي ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، ولكن تم التأكيد على أن بعض الأشخاص شعروا به، ويبحث الكثيرين عن كل ما يخص الزلزال الذي حدث في مرسى مطروح مؤخراً، وحدث في الساعة 3:21 مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وهو الذي تسبب في حالة من الفزع والخوف الشديد لكل المواطنين في المدينة الساحلية.