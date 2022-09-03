انت الان تتابع خبر معاهد وكليات متاحة للمرحلة الثالثة 2022 .. اعرفها من هنا قبل ما تسجل رغباتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في معرفة معاهد وكليات متاحة للمرحلة الثالثة 2022، خاصة مع انطلاقها اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي أن الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثالثة للتقديم إلي الجامعات الحكومية 2022 بلغ 205 درجة لجميع الشعب سواء كانت الأدبية أو العلمية.

معاهد وكليات متاحة للمرحلة الثالثة 2022:

نشر القائمة الكاملة للمعاهد والكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022: