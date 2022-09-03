معاهد وكليات متاحة للمرحلة الثالثة 2022 .. اعرفها من هنا قبل ما تسجل رغباتك

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي أن الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثالثة للتقديم إلي الجامعات الحكومية 2022 بلغ 205 درجة لجميع الشعب سواء كانت الأدبية أو العلمية.
معاهد وكليات متاحة للمرحلة الثالثة 2022:
نشر القائمة الكاملة للمعاهد والكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022:
1- آداب انتساب موجه العريش.
2- تربية رياضية بنات بني سويف.
3- تربية رياضية بنات أسوان.
4- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.
5- كلية التكنولوجيا للخدمات الفندقية والسياحية طيبة.
6- كلية التربية النوعية الفنية الفيوم.
7- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان.
8- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.
9- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة محافظة الشرقية.
10- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.
11- المعهد الفني للفنادق قنا.
12- المعهد الفني التجاري بسوهاج.
13- المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.
14- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.
15- معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.
16- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.
17- المعهد الفني التجاري بأسوان.
18- المعهد الفني للفنادق المطرية.
19- المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية، ش نظم معلومات إدارية.
20- المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة.
21- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.
22- المعهد المصري سياحة وفنادق بمصر الجديدة.
23- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.
24- معهد دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.
25- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.
26- المعهد العالي للدراسات النوعية بـ سيناء مدينة العريش.
27- معهد الدراسات السياحية والفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).
28- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت.نظم معلومات إدارية.
29- المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.
30- المعهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.
31- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.
32- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.
33- المعهد الفني التجاري بقويسنا.