انت الان تتابع خبر موعد ورابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022 .. دوس هنا واعرف نتيجتك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يحاول طلاب الثانوية الأزهرية الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني، في معرفة موعد ورابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022، وذلك بعد انتهاء الامتحانات في 9 مراكز على مستوي الجمهورية اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر.
وبدأت امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني يوم الخميس الماضي الموافق 20 أغسطس، واستمرت 9 أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
موعد ورابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022:
من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية نهاية الأسبوع الجاري بالتحديد أي يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين، حيث يمكن للطلاب معرفة النتيجة عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية أو عن طريق الضغط هنا.