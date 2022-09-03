انت الان تتابع خبر موعد ورابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022 .. دوس هنا واعرف نتيجتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحاول طلاب الثانوية الأزهرية الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني، في معرفة موعد ورابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022، وذلك بعد انتهاء الامتحانات في 9 مراكز على مستوي الجمهورية اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر.

وبدأت امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني يوم الخميس الماضي الموافق 20 أغسطس، واستمرت 9 أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

موعد ورابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022: