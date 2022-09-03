تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. لكل الطلاب آخر موعد لتعديل الرغبات والكليات المتوفرة

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آخر موعد لتعديل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

رياض - احمد صلاح - بدأت اليوم الإجراءات الخاصة بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني، وهم من تم الإعلان عن نتيجتهم يوم الخميس الماضي، ويستمر الطلاب في تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وسوف يوفر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكل الطلاب خدمة التسجيل والتعديل الشامل لكل الرغبات طوال أيام التنسيق ويستمر ليوم الأربعاء القادم، وسوف ينتهي التسجيل في الساعة الـ 7 مساء الأربعاء، ويأتي هذا بعد غلق باب التسجيل الذي يكون متاح أمام الطلاب لتعديل أو تسجيل الرغبات.

الكليات المتوفرة في المرحلة الثالثة 2022