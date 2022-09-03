تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. لكل الطلاب آخر موعد لتعديل الرغبات والكليات المتوفرة

آخر موعد لتعديل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022
وسوف يوفر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكل الطلاب خدمة التسجيل والتعديل الشامل لكل الرغبات طوال أيام التنسيق ويستمر ليوم الأربعاء القادم، وسوف ينتهي التسجيل في الساعة الـ 7 مساء الأربعاء، ويأتي هذا بعد غلق باب التسجيل الذي يكون متاح أمام الطلاب لتعديل أو تسجيل الرغبات.
الكليات المتوفرة في المرحلة الثالثة 2022
كلية تربية “تعليم ابتدائي” العريش.
كلية تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد.
كلية تربية «تعليم ابتدائي» أسوان.
كلية تربية «تعليم ابتدائي» مطروح.
كلية تربية «طفولة» العريش.
كلية تربية «طفولة» أسوان.
كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.
كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.
كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.
كلية تربية رياضية بنات السويس.
كلية تربية رياضية بنات العريش.
كلية تربية رياضية بنات الفيوم.
كلية تربية رياضية بنات المنصورة.
كلية تربية رياضية بنات المنيا.
كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.
كلية تربية رياضية بنات أسوان.
كلية تربية رياضية بنات أسيوط.
كلية تربية رياضية بنات بني سويف.
كلية تربية رياضية بنات بور سعيد.
كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
كليات تقبل من 50% أدبي
كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
كلية تربية رياضية بنات سوهاج.
كلية تربية رياضية بنات طنطا.
كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ.
كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات.
كلية تربية رياضية بنين الزقازيق.
كلية تربية رياضية بنين السويس.
كلية تربية رياضية بنين العريش.
كلية تربية رياضية بنين الفيوم.
كلية تربية رياضية بنين المنيا.
كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد.
كلية تربية رياضية بنين أسوان.
كلية تربية رياضية بنين أسيوط.
كلية تربية رياضية بنين بني سويف.
كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
كلية تربية رياضية بنين حلوان.
كلية تربية رياضية بنين دمياط.
كلية تربية رياضية بنين سوهاج.
الكليات التي تقبل من 50 علمي 2022
كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.
كلية تربية رياضية بنين مدينة السادات.
كلية تربية رياضية بنين مطروح.
كلية تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.
كلية تربية فنية حلوان بالزمالك.
كلية تربية موسيقية حلوان.
كلية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.
تربية نوعية أسوان.
تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.
تربية نوعية فنية الإسكندرية.
تربية نوعية فنية الزقازيق.
تربية نوعية فنية الفيوم.
تربية نوعية فنية القاهرة.
تربية نوعية فنية المنصورة.
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.
تربية نوعية فنية أسوان.
تربية نوعية فنية أسيوط.
تربية نوعية فنية بنها .
تربية نوعية فنية بور سعيد.
تربية نوعية فنية جنوب الوادي.
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.
تربية نوعية فنية دمياط.
تربية نوعية فنية سوهاج.
تربية نوعية فنية طنطا.
تربية نوعية فنية عين شمس.
تربية نوعية فنية كفر الشيخ.
تربية نوعية فنية مطروح.
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.
تربية نوعية موسيقية الزقازيق.
تربية نوعية موسيقية القاهرة.
تربية نوعية موسيقية المنصورة.
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
تربية نوعية موسيقية المنوفية.
تربية نوعية موسيقية المنيا.
تربية نوعية موسيقية أسوان.
تربية نوعية موسيقية أسيوط.
تربية نوعية موسيقية بنها.
تربية نوعية موسيقية بور سعيد.
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.
تربية نوعية موسيقية دمياط.
تربية نوعية موسيقية سوهاج.
تربية نوعية موسيقية طنطا.
تربية نوعية موسيقية عين شمس.
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.
تربية نوعية موسيقية مطروح.
الكليات التي تقبل من 50 علمي علوم 2022
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا «إدرة اعمال».
معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.
معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «إدارة- محاسبة- تجارة خارجية».
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.
معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.
معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه.
معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه.
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش إدارة أعمال.
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش محاسبة.
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش (مالية).
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش (نظم معلومات).
معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول «شعبة إدارة».
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول «شعبة التسويق».
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الأول «شعبة نظم».
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال.
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.
معهد المنيا العالى للغات.
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وإدارة أعمال.
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة.
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات.
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط.
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة محاسبة بدمياط.
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى «بالمقر البديل بالاسماعيلية».
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات «بالمقر البديل بالاسماعيلية».
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة .
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة .
كليات تقبل من 50 علمي علوم 2022
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة.
معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات.
معهد عالي خدمة اجتماعية عيه القاهره بمصروفات.
معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات.
معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية.
معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات.
معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات.
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط.
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم.
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.
نظم معلومات إدارية قطامية.